Mann bei Streit in Wien-Brigittenau erschossen

Identität des Toten noch unklar

Wien – Ein Mann ist bei einem Streit in Wien-Brigittenau erschossen worden. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer entspann sich gegen 15.00 Uhr eine Auseinandersetzung unter mehreren Beteiligten in der Jägerstraße 6 auf offener Straße. Dann wurde zumindest ein Schuss abgegeben. Kurze Zeit später fanden Passanten einen Mann mit einem tödliche Kopftreffer auf dem Gehsteig.

Die Polizei erreichten bereits kurz nach 15.00 Uhr die ersten Informationen über die lautstarke Auseinandersetzung in der Jägerstraße. Wo und wie die Beteiligten aufeinandergetroffen waren, war zunächst unklar. Ein Lokal befand sich jedenfalls nicht an der Adresse. Unklar war am späten Nachmittag auch die Identität des Toten, den die Spurensicherung mit einer goldgelben Plane bedeckt hatte.

Maierhofer zufolge hatte sich kurz nach der Tat einer der an der Auseinandersetzung Beteiligten in einer Polizeiinspektion in der Nähe gestellt. Ob es sich bei ihm um den Schützen handelte, war zunächst unklar. Die Polizei gab zunächst auch keine Informationen zu seiner Person. Er wurde am späten Nachmittag in der Inspektion einvernommen. Gegen 18.00 Uhr machte sich die Bestattung Wien daran, die Leiche abzutransportieren.

Die Tatwaffe hatte die Polizei zunächst nicht gefunden. Maierhofer konnte daher auch keine näheren Infos zum Typ und zum Kaliber der Schusswaffe geben. Die Polizei hatte die Jägerstraße ab dem Gaußplatz bis zur ersten Quergasse abgesperrt. Viele Schaulustige kamen zum Tatort. Sie informierten sich darüber, was geschehen war, und spekulierten über die Hintergründe der Bluttat. (APA, 16.4.2017)