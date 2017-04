Offenbar tot

Wien – Ein Mann ist am Ostersonntagnachmittag in der Jägerstraße 6 in Wien-Brigittenau mit offenbar letalen Schussverletzungen gefunden worden. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer machten Zeugen um 15.50 Uhr die Exekutive darauf aufmerksam, dass der Mann auf dem Gehsteig lag. Nach Informationen der APA konnten die Einsatzkräfte nicht mehr viel für ihn tun. (APA, 16.4.2017)