In Sauna eingesperrt – zwei Tote in Tschechien

Frauen konnten sich nicht mehr befreien

Hradec Kralove – Ein Saunagang zu Ostern hat in Tschechien ein tödliches Ende genommen: Eine 65-jährige Frau und ihre 20 Jahre jüngere Tochter kamen ums Leben, nachdem sie sich am späten Samstagabend nicht mehr aus der Schwitzstube befreien konnten. "Nach ersten Erkenntnissen brach die Türklinke von innen ab, so dass die beiden Frauen dort gefangen waren", teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit.

Sie hätten noch erfolglos ersucht, ein Fenster einzuschlagen. Die Besitzerin der Sauna in der Stadt Jicin (Jitschin) im Nordosten Tschechiens habe ihre Bekannten tot am Boden liegend gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt. (APA, 16.4.2017)