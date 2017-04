Verletzt wurde bei dem ungewöhnlichen Zwischenfall niemand

Piberbach – Während der Fahrt ist ein Traktor Samstagvormittag in Piberbach (Bezirk Linz-Land) in zwei Hälften auseinandergebrochen. Der 48-jährige Landwirt konnte die Zugmaschine auf der viel befahrenen Gemeindestraße aber noch abbremsen, so dass niemand verletzt wurde. Grund für diesen außergewöhnlichen Zwischenfall war ein technisches Gebrechen am Getriebe, wie die Polizei Oberösterreich informierte. (APA, 16.4.2017)