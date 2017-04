Chicago kassiert im Play-off zweite Heimniederlage

Dämpfer für auch für Eastern-Conference-Topteam Washington – Anaheim führt 2:0 gegen Calgary

Chicago – Die Nashville Predators haben in der ersten Play-off-Runde der NHL auch das zweite Auswärtsspiel gegen die favorisierten Chicago Blackhawks für sich entschieden. Das Team aus Tennessee feierte am Samstagabend nach einem 1:0-Sieg am Donnerstag einen überzeugenden 5:0-Sieg. Nashville hatte sich als letztes Team der Western Conference für die Play-offs qualifiziert, Chicago führt die Setzliste an.

Zum zweiten Mal blieben die Predators gegen das beste Team der Regular Season im Westen somit ohne Gegentor. Diesmal parierte Keeper Pekka Rinne 30 Schüsse, dazu ließ er sich zum 2:0 und zum 4:0 zwei Assists gutschreiben. Die Serie wird nun mit zwei Spielen in Nashville am Montag und Donnerstag fortgesetzt.

Einen Dämpfer setzte es für die Washington Capitals in der Eastern Conference. Das Team um Superstar Alexander Owetschkin verlor Spiel zwei zu Hause gegen die Toronto Maple Leafs 3:4 nach Verlängerung und musste den 1:1-Ausgleich in der Serie hinnehmen. Kasperi Kapanen erzielte den entscheidenden Treffer in der 12. Minute der zweiten Overtime.

Die Ottawa Senators haben in der Serie gegen die Boston Bruins ausgeglichen. Die Kanadier siegten nach der Auftakt-Niederlage gegen den Champion von 2011 mit 4:3 nach Verlängerung. Dion Phaneuf erzielte in der 62. Minute den Siegtreffer. Mit 2:0 in Front liegen die Anaheim Ducks in ihrem Erstrunden-Duell. Kapitän Ryan Getzlaf schoss die Ducks vier Minuten vor dem Ende zum zweiten 3:2-Heimsieg über die Calgary Flames. (APA/sda, 16.4.2017)

Ergebnisse NHL-Play-off vom Samstag – 1. Runde ("best of seven"), 2. Spiele:

Eastern Conference:

Washington Capitals – Toronto Maple Leafs 3:4 n.V. (Stand in Serie 1:1)

Ottawa Senators – Boston Bruins 4:3 n.V. (Stand 1:1)

Western Conference:

Chicago Blackhawks – Nashville Predators 0:5 (Stand 0:2)

Anaheim Ducks – Calgary Flames 3:2 (Stand 2:0)