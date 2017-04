Bottas erstmals auf der Pole, Hamilton und Vettel dahinter

Finne auf Mercedes lässt beim Qualifying für den GP von Bahrain die Stars hinter sich

Bahrain – Valtteri Bottas steht erstmals in seiner Formel-1-Karriere auf der Pole Position. Beim Qualifying zum Großen Preis von Bahrain am Sonntag in Sakhir (17.00 Uhr/RTL und Sky) verwies der finnische Mercedes-Neuling seinen Teamkollegen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel (Ferrari) auf die Plätze.

Bottas ist nach Keke Rosberg, Mika Häkkinen, Räikkönen und Heikki Kovalainen der fünfte Finne, der mindestens eine Pole für sich verbuchen konnte.

"Das ist sehr erfreulich", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei RTL nach dem etwas überraschenden Ergebnis: "Aber irgendwann musste es ja einfach passieren, Valtteri war schon die ganze Zeit schnell unterwegs." Vettel entschuldigte sich nach dem Qualifying bei seinem Ferrari-Team: "Jungs, das war nicht meine beste Runde."

"Boom", funkte Bottas an die Box, nachdem er Hamilton um die Winzigkeit von 23 Tausendstelsekunden auf Platz zwei verwiesen hatte. "Ich bin sehr, sehr glücklich – meine erste Pole", sagte Bottas, Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg: "Hoffentlich werden noch viele folgen." Vettel fehlte fast eine halbe Sekunde auf die Silberpfeile. Räikkönen landete im zweiten Ferrari auf Rang fünf.

Der unerwartete Coup des Finnen verwirrte offenbar selbst sein eigenes Team. "Deine neunte Pole Position, Valtteri!", kam es aus der Mercedes-Box, der 27-Jährige erwiderte ungerührt: "Es ist meine erste, Burschen." Schon vergangene Woche in Shanghai leistete sich das Team über Funk einen Fauxpas, ein Renningenieur nannte Bottas "Nico".

Hamilton, der sich zuletzt sechs Poles in Serie gesichert hatte, zollte seinem Teamkollegen Respekt: "Heute war er einfach schneller, ich ziehe den Hut." Für das Rennen stellt sich Hamilton nun auf einen heißen Ritt ein: "Ich glaube, dass es ein ebenso harter Kampf wird, aber nicht nur mit Valtteri. Ich gehe auch davon aus, dass wir harte Gegenwehr von Ferrari bekommen."

"Überall Zeit verloren"

Vettel hatte sich für den Samstag mehr ausgerechnet: "Als ich den Abstand gesehen habe, war ich doch etwas geknickt. Wir haben überall etwas Zeit verloren." Doch der Deutsche bleibt zuversichtlich: "Das Auto ist gut. Es scheint, als haben uns die beiden ein paar Eier ins Nest gelegt. Aber ich hoffe, dass wir sie finden können." Im Kampf um die WM liegen Vettel und Hamilton nach zwei Rennen mit jeweils 43 Punkten gleichauf an der Spitze.

Red Bull zeigte sich konkurrenzfähiger als zuletzt, Daniel Ricciardo kam auf Platz vier, Max Verstappen schaffte die sechstschnellste Zeit. "Wir werden morgen noch näher dran sein", versprach der Niederländer.

Im dritten Freien Training auf dem Bahrain International Circuit hatte noch Verstappen die Bestzeit aufgestellt. Speziell bei den hohen Temperaturen am Nachmittag war die Leistung des Red Bull besser, als die Protagonisten nach den bisherigen Darbietungen in dieser Saison selbst vermutet hatten. "Unser Auto scheint auf dieser Strecke deutlich besser zu funktionieren", meinte Verstappen. Am Abend war der Abstand zu Mercedes und Ferrari zwar kleiner, aber doch deutlich vorhanden. (sid, 15.4. 2017)

Ergebnis: Qualifying in Bahrain