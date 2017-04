Fußgängerin in Wien von Lkw überrollt

Seniorin lebensgefährlich verletzt

Wien – Eine ältere Frau ist am Karsamstag gegen 13.00 Uhr in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von einem Lkw überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wollte die Seniorin die Kreuzung Gablenzgasse-Lerchenfelder Gürtel überqueren, als sie der Lkw erfasste und teilweise überrollte. Die Wiener Berufsrettung brachte das etwa 80-jährige Unfallopfer in ein Krankenhaus.

Zwei Fahrspuren des Lerchenfelder Gürtels sowie Teile der Gablenzgasse wurden vorübergehend gesperrt. Unklar war zunächst auch, wie es zu dem Unfall auf der durch eine Ampel gesicherten Kreuzung kommen konnte und wer schuld war. (APA, 15.4.2017)