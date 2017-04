Innenminister aus Mubarak-Ära wegen Korruption verurteilt

Habib al-Adli fasst sieben Jahre Haft aus

Kairo – In Kairo hat ein Gericht den früheren Innenminister Habib al-Adli wegen Korruption zu sieben Jahren Haft verurteilt. Adli gehörte unter dem langjährigen Machthaber Husni Mubarak der ägyptischen Regierung an. Er wurde am Samstag der Veruntreuung öffentlicher Gelder für schuldig gesprochen. Gegen das Urteil kann vor dem Kassationsgericht Berufung eingelegt werden.

Das Gericht forderte von Adli und zwei früheren Mitarbeitern die Rückzahlung von über 100 Millionen Euro und verurteilte sie zu einer Strafe in selber Höhe. Adli erschien nicht vor Gericht. Sein Anwalt war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Adli unterstand der gefürchtete inländische Sicherheitsapparat. Er stand – wie Mubarak – auch wegen des gewaltsamen Todes von Demonstranten während des Aufstandes 2011 vor Gericht. 2014 wurde Adli aber wie Mubarak und weitere Angehörige der gestürzten Führung vom Vorwurf freigesprochen, sie seien für den Tod der Demonstranten verantwortlich. Mubarak war im März nach sechs Jahren in Haft freigekommen. (Reuters, 15.4.2017)