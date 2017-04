Erster Trailer zu "Star Wars: The Last Jedi" begeistert das Netz

Zudem wurde das offizielle Poster und ein Carrie-Fisher-Tribut enthüllt

Star-Wars-Fans haben ihr Ostergeschenk bereits gefunden. Der Trailer zum neuesten Ableger "The Last Jedi" wurde gestern veröffentlicht und wird im Netz bereits gefeiert. Ferner wurde auch ein Poster zu dem Film enthüllt.

star wars Der erste Trailer zu "Star Wars: The Last Jedi" wird im Netz gefeiert.

Tribut an Prinzessin Leia

Dem nicht genug, wurde von Disney und Lucasfilm weiterer Content auf YouTube veröffentlicht. Darunter ein Tribut an die verstorbene Schauspielerin Carrie Fisher, die Prinzessin Leia in der Filme-Reihe verkörperte.

star wars Das Tribut an Prinzessin Leia.

Geduld ist nun angesagt

Angesichts der Fülle an neuen Inhalten, dürfte die Vorfreude auf den neuesten Star-Wars-Film geweckt sein. Trotzdem ist noch einiges an Geduld angesagt, "The Last Jedi" wird erst Mitte Dezember in den Kinos zu sehen sein. (red, 15.04.2017)