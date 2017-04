Rhetorische Volten in Trumps Weißem Haus

An der Oberfläche haben sich zuletzt viele US-Positionen geändert. Wie tief der Wandel geht, ist aber ungewiss

Washington/Wien – Es war die Hoffnung vieler: Wenn Donald Trump erst einmal das Geschäft der Macht kennenlerne, dann werde er schon sehen, dass sich viele seiner Ankündigungen nicht wahrmachen lassen, ohne größeren Schaden anzurichten. Der Bauunternehmer habe ohnehin nur wenige echte Grundüberzeugungen und werde an der Macht zu jenen pragmatischen Positionen zurückkehren, die er in früheren Jahren hatte erkennen lassen. Nach der vergangenen Woche fühlen sich viele bestätigt, die New York Times veröffentlichte gar einen wohlmeinenden Artikel über den "Lernprozess" des US-Präsidenten. Dabei ist völlig unklar, wie weit es mit den Positionswechseln wirklich her ist – und auch, welches Kalkül dahintersteht.

Ein Beispiel ist das Verhältnis zur Nato: Das Militärbündnis hatte Trump vor Amtsantritt als obsolet bezeichnet, was er bei einer Pressekonferenz mit Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch zurücknahm. In der Essenz hat sich an seinen Forderungen aber wenig geändert: Die USA bestehen weiter darauf, dass Nato-Mitglieder künftig deutlich mehr für Rüstung ausgeben.

In Syrien geht Trump nun doch auf Konfrontationskurs mit Russland und fordert klarer als bisher die Absetzung von Machthaber Bashar al-Assad. Freilich aber, ohne die bisherige Prioritätensetzung über den Haufen zu werfen: Wichtiger als die Regierung in Damaskus bleibt der Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS). Ein Abgang Assads soll nach Willen Washingtons weiterhin in einem geordneten Prozess stattfinden. Dass der Kampf gegen die Radikalislamisten vorrangig bleibt, zeigen der offensivere Auftritt und die Häufung der US-Einsätze in Syrien, Afghanistan, im Jemen und Irak, aber auch die Kollateralschäden, die das Pentagon mit den unter Trump gelockerten Einsatzregeln in Kauf zu nehmen bereit ist. In der Nacht auf Freitag warfen US-Streitkräfte erstmals die als "Mutter aller Bomben" bekannte Massive Ordnance Air Blast (MOAB) über Afghanistan ab, um IS-Tunnel zu zerstören.

Es dürfte vor allem Nordkorea sein, dem womöglich ein Großteil der Drohkulisse gilt, die Trump in den vergangenen Wochen in Syrien, im Jemen und im Irak aufgebaut hat. Auch die Annäherung an China, den traditionellen Verbündeten Nordkoreas, dürfte in diesem Licht zu sehen sein: Laut einem Bericht des TV-Senders NBC von Donnerstag erwägen die USA einen vorbeugenden Luftangriff gegen das kommunistische Regime, sollten sie von einem weiteren bevorstehenden Atomtest überzeugt sein. Der Druck zeigt Wirkung: Nachdem Peking den Verzicht auf den Import nordkoreanischer Kohle angekündigt hatte, wurden am Freitag sämtliche Air-China-Flüge nach Pjöngjang eingestellt. Eine abrupte Kehrtwende hat Trump hier vollzogen: Weil er um Pekings Unterstützung buhlt, wirft er China, erklärter Feind während des Wahlkampfes, neuerdings keine Währungsmanipulation mehr vor.