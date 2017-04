TV- und Radiotipps für Sonntag, 16. April:

Runder Tisch über die Entscheidung in der Türkei, Erlebnis Bühne: Die Schöpfung, dazu Eins, zwei, drei, So wie wir waren, Sabrina, Die Schadenfreundinnen, Maria Wern, Mitternachtsspitzen

13.05 MAGAZIN

Panorama zum Thema "Aufstiegshilfen – Die zweite Eroberung der Berge": Bilder aus dem ORF-Archiv, die Nationalstolz und Tourismus ankurbelten, zum Beispiel vom mühevollen Bau der 1965 eröffneten Kaprun-Seilbahn aufs Kitzsteinhorn, dank der erstmals ganzjähriges Skifahren auf dem Gletscher möglich wurde. Bis 13.30, ORF 2

17.15 SITZEN MACHEN

Eins, Zwei, Drei (USA 1961, Billy Wilder) Auch wenn sich Lilo Pulver betont lasziv gibt, gegen James Cagneys irres Tempo kann auch sie nur vorübergehend ihre kühle Haltung bewahren. Über kurz oder lang führt das zu einem im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubenden Strip in der Ostzone Berlins. Das geht eins, zwei, drei oder zack, zack, rucki, zucki: "Mehr Rock and Roll!" Bis 19.00, 3sat

19.52 DOKUMENTATION

Feierabend: Fröhliche Ostern Ulrike Beimpold, Bischof Michael Bünker und der Humor: Gemeinsam machen sich die beiden auf die Suche nach der Lebensfreude, die in manchen Situationen buchstäblich lebensrettend sein kann. Und sie machen sich Gedanken über ihre Endlichkeit, über Erlösung und darüber, was es heißen kann, "dass der Tod keinen Stachel mehr hat". Bis 20.05, ORF 2

20.15 FREUNDE FÜR IMMER

So wie wir waren (The Way We Were, USA 1973, Sydney Pollack) Barbra Streisand und Robert Redford tun sich in der McCarthy-Ära und in der Liebe schwer. Episches, um die Hauptdarstellerin gebautes Gefühlskino. Bis 22.10, Arte

20.15 GEFÜHLSBETONT

Sabrina (USA 1954, Billy Wilder) Mittelprächtig gewitzte Dreiecksromanze zwischen Humphrey Bogart (Tycoon, kaltes Herz), Audrey Hepburn (Tochter des Chauffeurs, warmherzig) und William Holden (Bruder des Tycoons, beherzt). Bis 22.05, 3sat

20.15 FURIOS

Die Schadenfreundinnen (The Other Woman, USA 2014, Nick Cassavetes) Was macht die gute Ehefrau, wenn sie dem zweifach untreuen Gatten auf die Schliche kommt? Sie sinnt auf Rache und holt Verstärkung. Leslie Mann holt mit Cameron Diaz und Kate Upton zum ultimativen Schlag gegen Nikolaj Coster-Waldau aus, und weil hier lauter Profis am Werk sind, ist das insgesamt ein großer Spaß. Bis 22.25, Sat.1

21.25 MUSIK

Erlebnis Bühne Spezial zu Ostern: Die Schöpfung Die Haydn-Philharmonie spielt unter der Leitung von Nicolas Altstaedt im Schloss Esterházy. Mit Martina Janková, Dávid Szigetvári, Miklós Sebestyén und dem Wiener Kammerchor. Bis 23.15, ORF 3

22.00 KRIMI

Maria Wern, Kripo Gotland: Eine andere Welt (Smutsiga avsikter, S 2017, Erik Lejonborg) Laut ARD-Medienforschung werden in den reichweitenstärksten 16 deutschen Fernsehsendern täglich knapp 19 Stunden Kriminalfilme ausgestrahlt. Diese Schlagzahl erhöht die schwedische Borderlinerin. In Eine andere Welt taucht die Ermittlerin ins Gewerbe der Biobauern. Kompromisslos, gut so. Bis 23.25, ARD

22.00 DISKUSSION

Runder Tisch: Entscheidung in der Türkei Patricia Pawlickis Gäste: Alexander Schallenberg (Außenministerium), Stefan Lehne (Experte für europäische Politik, Carnegie Europe, Brüssel), Duygu Özkan (Die Presse) und Hakan Akbulut (Politikwissenschafter, Österr. Institut für Internationale Politik). Bis 22.35, ORF 2

22.35 KREISCH!

Mitternachtsspitzen (Midnight Lace, USA 1960, David Miller) Immer wieder gerne gesehen: ein spannender Psychothriller mit Doris Day und Rex Harrison in einem nebeligen London und mit einem schrecklichen Schluss. Die Day beweist, dass sie mit ihrer glockenhellen Singstimme auch ziemlich gut kreischen kann. Bis 0.20, BR