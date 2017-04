TV- und Radiotipps für Samstag, 15. April

Zürcher Verlobung, Dancing Stars, Walküre, 47Ronin, Ritter aus Leidenschaft, Star Trek: Into Darkness, Wie angel man sich einen Millionär?, Die Dolmetscherin

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt mit Peter Resetarits: 1) Posse um Bodenmarkierung. 2) Nachgefragt: Sturz auf Glatteis. 3) Haftet die Republik? Bis 18.20, ORF 2

17.30 SCHÄTZLI

Zürcher Verlobung (D 2007, Stephan Meyer) Remake des liebreizenden Verwirrspiels aus den 1960er-Jahren mit Lilo Pulver, Paul Hubschmid und Bernhard Wicki. In der Neuverfilmung spielten Lisa Martinek, Tim Bergmann und Christoph Waltz. Lilo Pulver hat einen Gastauftritt. Bis 19.00, 3sat

19.30 DOKUTAINMENT

Bauerfeind assistiert Bernhard Paul Die Moderatorin Katrin Bauerfeind greift dem Roncalli-Chef unter die Arme. Wir, die Zuschauer, erfahren dadurch, was für ein Zirkus so ein Zirkus ist. Bis 20.00, 3sat

20.15 SHOW

Dancing Stars Ana Milva Gomes, Riem Higazi, Volker Piesczek, Martin Ferdiny, Norbert Schneider, Walter Schachner, Eser Ari-Akbaba, Monica Weinzettl, Otto Retzer und Niki Hosp schwingen das Tanzbein. Wer in der Publikumsgunst durchfällt, muss gehen. Ob das dem Osterfrieden förderlich ist? Bis 23.00, ORF 1

20.15 OPER

Die Walküre Die Osterfestspiele Salzburg feiern 2017 ihr 50. Jubiläum und nehmen dies zum Anlass, eine Wiederbelebung der Wagner-Oper aus der ersten Osterfestspiel-Produktion 1967 zu zeigen. Christian Thielemann dirigiert die Sächsische Staatskapelle. Es singen und spielen unter anderen: Peter Seiffert, Georg Zeppenfeld, Vitalij Kowaljow, Anja Harteros, Anja Kampe und Christa Mayer. Bis 0.15, 3sat

20.15 FLINK

47 Ronin (USA 2013, Carl Erik Rinsch) Keanu Reeves schließt sich den 47 Ronin an. Denn ein böser Fürst hat das Oberhaupt der Samurai ermordet und Keanus große Liebe entführt. Finstere Blicke, schnelle Schnitte. Bis 22.30, Puls 4

20.15 RÜSTIG

Ritter aus Leidenschaft (A Knight's Tale, USA 2001, Brian Helgeland) Heath Ledger schlüpft in Rolle und Rüstung eines Ritters und wirbt bei einem Lanzenturnier nicht nur um Ehre und Gold, sondern (wie sollte dem anders sein) auch um die Gunst eines wohlgefälligen Burgfräuleins. Stimmiger Mittelaltertrash, den man nicht allzu ernst nehmen – aber unbedingt anschauen – sollte. Bis 22.45, Servus TV

20.15 UNENDLICHE WEITEN

Star Trek: Into Darkness (USA 2013, J. J. Abrams) Was soll man sagen? Die glorreichen Zeiten vom "Weltall – unendliche Weiten ..." scheinen vorbei. 2013 dürfen, ja müssen die Möglichkeiten der digitalen Technologie ausgespielt werden. Ja, eh: schön zum Schauen, Benedict Cumberbatch, Kampf gegen Terror. Bis 22.50, ProSieben

23.00 TALK

Matt spricht mit Christian Ludwig Attersee Der Maler, Musiker, Bühnenbildner und Schriftsteller erzählt dabei auch über seine sportlichen Erfolge als Segler. Bis 0.00, W24

23.35 BESTE FREUNDINNEN

Wie angelt man sich einen Millionär? (How to Marry a Millionaire, USA 1953, Jean Negulesco) Lauren Bacall, Marilyn Monroe und Betty Grable als pragmatisches Trio in einem unterhaltsamen Hollywood-Klassiker, der am Ende doch eine romantische Läuterung der materialistischen Heldinnen bewirkt. Bis 1.00, RBB

0.30 MORDKOMPLOTT

Die Dolmetscherin (The Interpreter, Sydney Pollack, USA 2005) Die UN-Dolmetscherin Silvia Broome (Nicole Kidman) wird Zeugin eines Gesprächs, in dem zwei Männer einen Attentatsplan besprechen. Spannender Thriller, für den erstmals eine Drehgenehmigung innerhalb des UN-Gebäudes in New York erteilt wurde. Bis 2.30, ZDF