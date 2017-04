Bankomat gestohlen, Traktor angezündet, Polizeiauto gestoppt

Streifenwagen durch ausgelegtes Nagelband außer Gefecht gesetzt – Fahndung erfolglos

Kittsee – Einbrecher haben Freitagfrüh mithilfe eines Traktors einen Bankomaten in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) gestohlen. Die Täter hatten gegen 3.00 Uhr mit der Zugmaschine den Eingang eines Supermarktes zerstört. In weiterer Folge umwickelten sie den Automaten offenbar mit einer Kette und rissen ihn aus der Verankerung. Danach zündeten sie den Traktor an und flüchteten, berichtete die Polizei.

In der Zufahrtsstraße zum Tatort hatten die Einbrecher zudem ein Nagelband ausgelegt. Dadurch wurden die Reifen eines ersten eintreffenden Streifenwagens beschädigt, eine weitere Verfolgung war somit laut Landespolizeidirektion Burgenland nicht mehr möglich. Eine eingeleitete Alarmfahndung verlief erfolglos. Die Schadenssumme war vorerst nicht bekannt. (APA, 14.4.2017)