Grüne kritisieren: Weniger Geld für Milchbauern, mehr für Molkereien

Agrarsprecher Pirklhuber fordert "umgehende Milchkrisensitzung"

Wien – In der Diskussion um 37 Milchbauern, die ihre Existenz durch fehlende Lieferverträge mit Molkereien gefährdet sehen, kritisiert Wolfgang Pirklhuber, Agrarsprecher der Grünen, Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP). Dieser habe bei der EU-Kommission für den Verarbeitungssektor zusätzlich 18 Millionen Euro beantragt, während die Mittel im Agrar-Umweltprogramm Öpul um 38 Millionen Euro gekürzt würden.

Pirklhuber fordert daher eine "umgehende Milchkrisensitzung" durch das Landwirtschaftsministerium. "Dass Molkereien, die über Jahrzehnte Millionen an öffentlichen Fördergeldern aus Landes-, Bundes- und EU-Mitteln erhalten haben sich jetzt weigern die Milch von 37 bäuerlichen Betrieben, darunter zahlreiche Biolandwirte abzuholen, ist ein agrarpolitisches Desaster erster Klasse", betonte Pirklhuber am Freitag in einer Aussendung. (APA, 14.4.2017)