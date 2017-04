Usbekistan: Haben vor mutmaßlichem Schweden-Attentäter gewarnt

Usbekische Sicherheitsdienste haben einer "westlichen Nation" Hinweise über den Attentäter von Stockholm zukommen lassen, sagte Außenminister Kamilow

Taschkent – Usbekistan hat den Westen nach eigenen Angaben vor dem mutmaßlichen Attentäter von Stockholm gewarnt. Die usbekischen Sicherheitsdienste hätten einer westlichen Nation Informationen über Rachmat Akilow zur Weitergabe an Schweden zukommen lassen, sagte Außenminister Abdulasis Kamilow am Freitag vor Journalisten. Akilow sei von der radikalislamischen Miliz "Islamischer Staat" (IS) rekrutiert worden, nachdem er Usbekistan 2014 verlassen habe und nach Schweden übergesiedelt sei. Welches Land die Informationen an Schweden weiterreichen sollte, sagte Kamilow nicht.

Akilow hat nach Angaben seines Anwalts gestanden, vor einer Woche in Stockholm mit einem Lkw mehrere Menschen getötet und verletzt zu haben. Dem Usbeken wurde im vergangenen Jahr eine Aufenthaltsberechtigung für Schweden versagt. Er wurde aufgefordert, das Land zu verlassen, kam dem aber nicht nach und stand deshalb auf einer Fahndungsliste. (Reuters, 14.4.2017)