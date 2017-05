Auf der Suche nach Erotik und Ekstase

Die Casual Dating Website C-Date führt normale Singles an die Quellen der Sinnlichkeit

Ekstase. Laut Duden ein rauschhafter, tranceartiger Zustand, in dem der Mensch der Kontrolle seines normalen Bewusstseins entzogen ist. Die Menschen versuchen ihn auf verschiedensten Wegen zu erreichen – durch Tanz, Religion, Drogen, Sport. Doch kein Rausch ist so wunderschön, so beglückend, so verbindend wie der Rausch des Orgasmus, finden Singles, die sich beim Casual Dating Portal C-Date auf eine erotische Reise an die Quellen der Sinnlichkeit begeben.

Es zählt nur der sinnliche Moment

Casual Dating, das bedeutet: Keine Verpflichtungen – nur die Erotik des Augenblicks ist es, die Singles bei C-Date fasziniert. "Ich treffe mich über C-Date ganz diskret mit Männern, die wie ich einfach nur den sinnlichen Moment der Leidenschaft genießen wollen, ohne Gedanken an Konsequenzen", erklärt Caroline (29). Die junge Rechtsanwältin aus Wien trifft sich mehrmals im Monat mit Männern, die sie über C-Date kennenlernt. "Ich genieße es einfach, mit verschiedenen Männern neue erotische Erfahrungen zu machen, meine Lüste und Wünsche vollkommen frei auszukosten", verrät sie.

Beim Casual Dating ist alles erlaubt, was gefällt

Um Wünsche dreht sich vieles bei C-Date. Die Suche auf der C-Date-Website lässt sich nach bestimmten sexuellen Vorlieben filtern. Das macht es den 30 Millionen C-Date-Usern einfacher, beim erotischen Treffen gemeinsame Fantasien auszuleben. Viele C-Date-Nutzer lassen sich aber auch gern überraschen: "Ich bin immer neugierig auf fantasievolle Experimente im Bett", sagt Anna (25), Studentin, "überrascht mich einfach, Jungs."

