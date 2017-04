NES Mini: Nintendo stellt die Retro-Konsole wieder ein

Nach nur wenigen Monaten am Markt – Bereits im April soll letzte Lieferung an die Händler gehen

Mit dem Nintendo Classic Mini hat der Spielekonsolenhersteller vor wenigen Monaten einen Überraschungshit gelandet. Erst vergangenen November auf den Markt gekommen, verkündete Nintendo im Rahmen der Veröffentlichung seiner Geschäftszahlen im Jänner, dass bis zu diesem Zeitpunkt bereits 1,5 Millionen Stück der Retro-Konsole wurden. Nun folgt aber das Aus.

Aus und vorbei

In einem aktuellen Statement betont Nintendo, dass bereits im April die letzte Lieferung des NES Mini nach Nordamerika geliefert werde. Es ist davon auszugehen, dass anderer Regionen ebenfalls kaum länger bedient werden.

Gegenüber IGN betont das Unternehmen, dass man nie vorhatte, den Klassiker-Nachbau als dauerhaftes Produkt zu führen, insofern sei diese rasche Einstellung also von Anfang an geplant gewesen. Genau genommen habe man aufgrund der starken Nachfrage deutlich mehr Exemplare des als NES Classic Edition in den USA verkauften Geräts produziert als eigentlich ursprünglich vorgesehen war.

Zugreifen

Für Interessenten bedeutet dies, dass sie besser schnell zugreifen sollten, wenn sie noch eine NES Mini erheischen wollen. Denn spätestens wenn die Lager der Händler einmal leer sind, ist davon auszugehen, dass der Preis der Konsole massiv nach oben gehen wird. Schon jetzt wird das Gerät zum Teil deutlich über dem eigentlichen Verkaufspreis von 69,99 Euro angeboten. (red, 14.4.2017)