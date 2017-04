Schalke verliert bei Ajax, schwere Krawalle in Lyon

Die Knappen müssen sich in Amsterdam mit 0:2 geschlagen geben. Schöpf verursacht Elfermeter. Ausschreitungen zwischen Besiktas- und Olympique-Fans

Schalke 04 steht vor dem Aus in der Fußball-Europa-League. Der deutsche Bundesligist verlor am Donnerstag mit Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf das Viertelfinal-Hinspiel auswärts gegen Ajax Amsterdam mit 0:2. Eine bessere Aufstiegschance hat hingegen Manchester United nach einem 1:1 bei Anderlecht. Celta Vigo feierte gegen Genk einen 3:2-Heimsieg.

Das Duell zwischen Olympique Lyon und Besiktas Istanbul begann wegen Zuschauer-Ausschreitungen mit 45 Minuten Verspätung. Die Retourpartien steigen in einer Woche.

In Amsterdam dominierten die Gastgeber von Beginn an das Geschehen. Das 1:0 erzielte Davy Klaassen in der 23. Minute aus einem Elfmeter, den Schöpf mit einem Foul an Amin Younes verursacht hatte. Das zweite Tor der Niederländer in der 52. Minute ging ebenfalls auf das Konto von Klaassen. Schalke lieferte eine über weite Strecken enttäuschende Leistung ab, auch das ÖFB-Duo blieb wirkungslos. Schöpf wurde in der 71. Minute ausgetauscht, Burgstaller spielte durch.

Im Gegensatz zu Schalke verschaffte sich Manchester United eine einigermaßen gute Ausgangsposition für den Aufstieg ins Semifinale. Das Tor des englischen Rekord-Champions bei Anderlecht erzielte Henrich Mchitarjan in der 37. Minute per Abstauber, trotz Überlegenheit der Gäste köpfelte Leander Dendoncker in der 86. Minute den Ausgleich.

Gleich fünf Treffer sahen die Fans bei Celta Vigo gegen KRC Genk. Pione Sisto (15.), Iago Aspas (18.) und John Guidetti (38.) trugen sich bei den Spaniern in die Schützenliste ein, für Rapids belgischen Gruppenphasengegner waren Jean-Paul Boetius (10.) und der 36-jährige Thomas Buffel (67.) erfolgreich. (APA, 13.4.2017)

Donnerstag-Ergebnisse aus der Fußball-Europa-League, Viertelfinale, Hinspiele:

Ajax Amsterdam – FC Schalke 04 2:0 (1:0).

Tore: Klaassen (23./Foulelfer, 52.)

(Burgstaller spielte durch, Schöpf bis 71.)



RSC Anderlecht – Manchester United 1:1 (0:1).

Tore: Dendoncker (86.) bzw. Mchitarjan (37.)

Celta Vigo – KRC Genk 3:2 (3:1).

Tore: Sisto (15.), Aspas (18.), Guidetti (38.) bzw. Boetius (10.), Buffel (67.)

Olympique Lyon – Besiktas Istanbul Halbzeitstand 0:1. Die Partie wurde nach heftigen Zuschauer-Ausschreitungen erst um 21.50 Uhr angepfiffen.

Rückspiele am 20. April.