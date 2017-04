US-geführte Koalition tötete versehentlich 18 verbündete Kämpfer

Fehlgeleiteter Angriff auf arabisch-kurdische Truppen in Syrien

Damaskus – Die US-geführte Militärkoalition hat nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff in Syrien versehentlich 18 Kämpfer von verbündeten örtlichen Truppen getötet. Irrtümlich seien im Norden des Landes Einheiten der arabisch-kurdischen Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) beschossen worden, teilte die Allianz am Donnerstag mit.

Der Angriff südlich der Stadt Taqba am Dienstag sei von verbündeten Kräften angefordert worden. Diese hätten das daraufhin attackierte Ziel irrtümlich als Stellung der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) identifiziert gehabt, hieß es in der Mitteilung. (APA, 13.4.2017)