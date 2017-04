"Liebesgeschichten und Heiratssachen": Ein intellektuelles Vergnügen

Bisweilen meint man, die Schauspieler staunten selbst über die Bösartigkeit von Johann Nestroys Maxime: Erst kommt das Fressen, dann die eheliche Sexualmoral

Wien – In Johann Nestroys bösartiger Posse "Liebesgeschichten und Heiratssachen" weiß der Bediente Nebel (Markus Meyer) folgenden kolossalen Satz: "Es glaubt's kein Mensch, was der Mensch alles braucht, bis er halbwegs ein' Menschen gleichsieht." Nun: Im gegenständlichen Falle sieht Volker Hintermeiers Bühne im Wiener Burgtheater am ehesten den Bedürfnissen von Menschen ähnlich, die fehlende Herzensbildung mit allerhand zweifelhaftem Geschmack kaschieren.

In der neureichen Welt des gewesenen Selchers und nunmehrigen Partikuliers Fett (Gregor Bloeb) blühen die Neurosen. Auf einem weitläufigen Feld mit Aussichtswarte herrschen die Gesetze eines Kampfes aller gegen alle: Nur unverbesserliche Träumer können glauben, es gehen in diesen "Liebesgeschichten..." auch wirklich um Angelegenheiten des Herzens.

Nach etwas dissonantem Beginn behält Georg Schmiedleitners Inszenierung bis zur Pause in allen Belangen Recht. Der Lumpenlakai Nebel (Meyer) gebraucht Nestroys funkelnde Sentenzen als Kampfmittel, um sich in Fetts Serail hineinzudrängen. Dieser liebt es, auf ferngesteuertem Sofa vor einem transparenten Horizont herumzugondeln. Die Damen, voran Regina Fritsch und Stefanie Dvorak, brillieren als künstliche Existenzen und Opfer unausgesetzter Unterdrückung. Bisweilen meint man, die Schauspieler staunten selbst über die Bösartigkeit von Johann Nestroys Maxime: Erst kommt das Fressen, dann die eheliche Sexualmoral. Auf einer Traumlandschaft, die auch ein Filmset sein könnte, beeindrucken alle. Ein intellektuelles Vergnügen. (Ronald Pohl, 13.4.2017)