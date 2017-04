Wiener Öffi-App Wave nun auch für Android verfügbar

App gibt per Text- und Spracheingabe Auskunft über öffentliche Verkehrsmittel, CityBike und Car2Go

Die Smartphone-App Wave führt Informationen der öffentlichen Verkehrsmittel, der City Bikes und von Car2Go in Wien zusammen. Seit Mai 2016 gibt es den "Mobilitätsassistenten", wie Entwickler Patrick Wolowicz sein Programm nennt, für iOS. Seit 11. April steht Wave nun auch für Android zur Verfügung.

Infoabfrage über den Chatbot

Nutzer können Anfragen per Text- oder Spracheingabe stellen. Der Chatbot versteht Fragen wie "Wann kommt die nächste U1" oder "Wo ist ein Car2Go" und zeigt die Antwort auf dem Display an und liefert sie auf Wunsch auch per Sprachausgabe. Sagt man der App zudem an wo man wohnt, kann man danach auch Routen "nach Hause" berechnen lassen.

Neben den öffentlichen Verkehrsmitteln sind noch weitere offene Datenquellen integriert, etwa der Baumkataster der Stadt Wien. So kann Wave auch Auskunft geben, wo sich der nächste Kirschbaum befindet. (br, 13.4.2017)