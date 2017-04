ORF-Redakteure: Nie dagewesene "Machtfülle für ORF-General"

Warnen vor "uneingeschränktem Durchgriff auf die Informationssendungen für einzelne Personen

Wien – Die ORF-Redakteursvertreter haben ORF-Chef Alexander Wrabetz nach STANDARD-Infos am Donnerstag ihre formelle Stellungnahme zur geplanten neuen Führungsstruktur des ORF-Fernsehens mit Channel Managern geschickt. Eine erwartungsgemäß sehr kritische Stellungnahme, die etwa warnt: "Zuallererst müssen Pluralität und Meinungsvielfalt gewährleistet sein, daher dürfen niemals einzelne Personen uneingeschränkten Durchgriff auf die Informations-Sendungen des ORF haben."

"Auch die beste Struktur wird ad absurdum geführt, wenn Personen eingesetzt werden, die etwa partei-politische Interessen vor den öffentlich-rechtlichen Auftrag, vor das Interesse des Publikums, vor ordentlichen Journalismus oder auch den ORF als Unternehmen stellen. Umgekehrt können Strukturmängel durch kluge Personalauswahl kompensiert werden", heißt es gleich einleitend in dem Papier des ORF-Redakteursrats. Die Stellungnahme liegt dem STANDARD vor.

Nie dagewesene Machtfülle

In beiden von ORF-General Alexander Wrabetz präsentierten Konzepte für eine neue Zuordnung der ORF-Information in der Channelstruktur – mit Kanal verantwortlichen für ORF 1 und ORF 2 – habe der ORF-General "direkten Zugriff auf die TV-Information". "Das ist Machtfülle für den amtierenden Generaldirektor und zukünftige GeneraldirektorInnen, die es bisher in der Geschichte des ORF in dieser Form noch nicht gegeben hat".

Wrabetz präsentierte Ende März bei einer Redakteursversammlung zwei Varianten für die künftige ORF-Struktur: Die TV-Information könnte entweder der Generaldirektion zugeordnet werden (und kleine Infoteams den Channels) – oder komplett unter den beiden Channels ORF 1 und ORF 2 aufgeteilt werden.

Verantwortung: unklar

In beiden Modellen sei unklar, wie die Zuteilung der ORF-Fernsehinformation konkret aussehen soll, heißt es in der Stellungnahme. Unabhängig davon verlangen die Redakteure aber: "Es muss unbedingt vermieden werden, dass für einzelne Redakteure und Redakteurinnen im laufenden Betrieb tageweise die zuständige Direktion wechselt, abhängig davon, wie der Dienstplan gerade gestaltet ist. Nur bei klaren Entscheidungsstrukturen kann- etwa im 'breaking news'-Fall – schnell und effizient gearbeitet werden. Aus den derzeit präsentierten Unterlagen geht die disziplinäre Verantwortung nicht klar hervor."

Programmdirektorin im Spagat

Unklar sei auch, ob die Channel Manager als Hauptabteilungsleiter installiert würden und welche genauen Befugnisse sie haben. Denn: Die Programmdirektorin sei laut Gesetz nur an Weisungen und Aufträge des ORF-Generals gebunden, sie führe "selbstständig".

Wenn die Channel Manager aber gleichzeitig Programmaufträge an die Programmdirektorin (Kathrin Zechner) richteten werde das "ein schwieriger Spagat". Auch laut ORF-Programmrichtlinien sei diese Direktion "federführend" verantwortlich.

Nächste Schritte: Organsiationsanweisung, Ausschreibung

Zu Wrabetz' Vorschlägen schickte der ORF-Redakteursrat nun seine formelle, ausführliche Stellungnahme über insgesamt 14 Seiten. Nächste Schritte, nach Ostern erwartet, sind eine Organisationsanweisung des ORF-Generals über die neue Struktur und die Ausschreibung der Jobs der Channel Manager.

Für den Job bei ORF 1 gilt Lisa Totzauer als Fixstarterin. Sie ist bisher Infochefin des jüngeren ORF-Fernsehkanals und wird de ÖVP zugeordnet.

Weit umstrittener ist der Sozialdemokrat Roland Brunhofer als Channel Manager von ORF 2 – wo die wichtigsten Infosendungen des ORF laufen. Der bisherige Landesdirektor in Salzburg und frühere ORF-Redakteur und –Betriebsrat im Landesstudio Oberösterreich soll der von einigen Politikern als zu selbstbewusst und selbstbestimmt wahrgenommenen ORF-Fernsehinformation vorgesetzt werden. Brunhofer dementiert von ihm kolportierte Aussagen von trocken zu legenden Sümpfen, (über die ja die Frösche vorher auch nicht befragt würden).





