Michael Hanekes "Happy End" im Wettbewerb von Cannes

Cannes – Am Donnerstag wurden die 18 Wettbewerbsfilme der 70. Filmfestspiele von Cannes (17. bis 28. Mai) bekanntgegeben. Abermals vertreten ist der österreichische Regisseur Michael Haneke, der mit "Happy End" seine bereits dritte Goldene Palme holen könnte. Die Jury für die Vergabe der begehrten Preise an der Croisette leitet heuer der spanische Regisseur Pedro Almodóvar.

Wettbewerb:

- "Happy End" von Michael Haneke

- "Nelyubov" ("Loveless") von Andrey Zvyagintsev

- "Good Time" von Benny Safdie und Josh Safdie

- "You were never really here" von Lynne Ramsay

- "L'amant double" von François Ozon

- "Jupiter's Moon" von Kornél Mundruczó

- "A gentle Creature" von Sergei Loznitsa

- "The Killing of a Sacred Deer" von Yorgos Lanthimos

- "Hikari" ("Radiance") von Naomi Kawase

- "Geu-Hu" ("The Day After") von Hang Sangsoo

- "Le redoutable" von Michel Hazanavicius

- "Wonderstruck" von Todd Haynes

- "Rodin" von Jacques Doillon

- "The Beguiled" von Sofia Coppola

- "120 Battements par minute" von Robin Campillo

- "Okja" von Bong Joon-Ho

- "Aus dem Nichts" von Fatih Akin

- "The Meyerowitz Stories" von Noah Baumbach





Außer Konkurrenz:

- "Les fantomes d'Ismael" von Arnaud Desplechin

- "Mugen non jünin" ("Blade of the Immortal") von Miike Takashi

- "How to talk to girls at parties" von John Cameron

- "Visages, Villages" von Agnès Varda und JR





