Michael Hanekes "Happy End" im Wettbewerb von Cannes

Auch neue Filme von François Ozon, Todd Haynes, Sofia Coppola, Noah Baumbach und Fatih Akin unter den Antwärtern auf die Goldene Palme

Cannes – Am Donnerstag wurden die 18 Wettbewerbsfilme der 70. Filmfestspiele von Cannes (17. bis 28. Mai) bekanntgegeben. Abermals ist der österreichische Regisseur Michael Haneke vertreten, der mit "Happy End" seine bereits dritte Goldene Palme holen könnte. Außerdem im Rennen um die Goldene Palme sind u. a. Regisseure wie François Ozon, Todd Haynes, Noah Baumbach, Hang Sangsoo und Fatih Akin. Mit Sofia Coppola, Lynne Ramsay und Naomi Kawase befinden sich dieses Mal drei Regisseurinnen in der traditionell sehr männerdominierten Hauptkonkurrenz. Die Jury für die Vergabe der begehrten Preise an der Croisette leitet heuer der spanische Regisseur Pedro Almodóvar.

Momentaufnahme einer bürgerlichen europäischen Familie

Produziert wurde Hanekes französischsprachige "Momentaufnahme einer bürgerlichen europäischen Familie" vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise abermals von der in Wien ansässigen Wega-Filmproduktion gemeinsam mit Les Films du Losange aus Frankreich und X-Filme Creative Pool aus Deutschland. Der Filmtitel "Happy End" "mag so scheinen, als würde er nicht zum Inhalt passen", meinte Festivaldirektor Thierry Fremaux, der heuer seine zehnte Ausgabe verantwortet, bei der Programmpräsentation. "Aber es ist ein Film, der das Kino Hanekes selbst wieder aufgreift und die Motive, die Ästhetik seiner Arbeiten aufzeigt."

Haneke ist im 18 Werke umfassenden Wettbewerb der einzige Filmemacher, der bereits zwei Goldene Palmen verbuchen konnte. "Und er könnte eine Dritte gewinnen – nicht, dass ich die Jury beeinflussen will", scherzte Fremaux. Haneke hat die Goldene Palme 2009 für "Das weiße Band" und 2012 für "Liebe/Amour" bekommen. "Liebe/Amour" wurde auch mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet.

Bereits 1989 lief Hanekes Kinoerstling "Der siebente Kontinent" in der Nebenschiene "Quinzaine des Réalisateurs", seitdem feierten all seine Kinofilme – mit Ausnahme des US-Remakes von "Funny Games" – in Cannes Premiere. Sein Gewaltschocker "Funny Games" war 1997 die erste österreichische Produktion überhaupt im Wettbewerb.

Eine deutsch-österreichische Koproduktion läuft in der renommierten Nebenschiene "Un Certain Regard": Die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach drehte "Western" in der bulgarischen Provinz, wo eine Gruppe deutscher Bauarbeiter von Abenteuergefühlen übermannt wird, wie aus der Ankündigung der Austrian Film Commission (AFC) hervorgeht. Die Produktion der Komplizen Film, die im Vorjahr mit Maren Ades gefeierter Vater-Tochter-Geschichte "Toni Erdmann" im Wettbewerb zu Gast war, entstand gemeinsam mit der Wiener coop99 filmproduktion und wurde u. a. vom Österreichischen Filminstitut gefördert.

Kristen Stewart zeigt Kurzfilm

Als spezielle Screenings kündigte Fremaux u. a. die Virtual-Reality-Erfahrung "Carne y Arena" von Oscarpreisträger Alejándro G. Iñárritu sowie "An Inconvenient Sequel", die Fortsetzung von Al Gores bedeutender Klimawandeldoku "An Inconvenient Truth", an. Zwei Schauspielerinnen präsentieren an der Croisette ihre Regiedebüts: Kristen Stewart zeigt ihren Kurzfilm "Come Swim", Vanessa Redgrave das Flüchtlingsdrama "Sea Sorrow". Auch dem Fernsehen öffnet sich das Festival zunehmend mit Screenings von Episoden von "Top of the Lake: China Girl" von Jane Campion sowie der "Twin Peaks"-Fortsetzung von David Lynch. (APA, red, 13.4.2017)