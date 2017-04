Bub schaut Fahrkurse auf Youtube, fährt mit Schwester zu McDonalds

Zeugen alarmierten die Polizei – Achtjähriger hielt sich an Verkehrsregeln

Die Videoplattform Youtube ist nicht nur eine hervorragende Quelle für Unterhaltung, sondern liefert dank zahlreicher Videos mit sogenannten "Lifehacks" und Anleitungen auch allerlei nützliche Informationen. Von banalen Haushaltstipps reicht die Bandbreite bis hin zu komplexen Bastelprojekten – und sogar Fahrkursen.

Ein achtjähriger Bub in East Palestine im US-Bundesstaat Ohio hat sich Fahrtutorials auf Youtube angesehen und in einem unbeobachteten Moment beschlossen, sein erworbenes Wissen in der Praxis zu testen. Während der Vater nach langem Arbeitstag früh zu Bett gegangen und die Mutter auf der Wohnzimmercouch eingeschlafen war, lud der Junge seine vierjährige Schwester zu einer Spritztour ein, berichtet Fox 8 News.

helpful diy Auf Youtube gibt es zahlreiche Videos, die die Basics des Autofahrens vermitteln.

Kinder fuhren Cheeseburger essen

Im Van der Eltern ging es über mehrere Kreuzungen und eine Eisenbahnquerung zum nächstgelegenen McDonald’s-Restaurant. Dort bestellten die Kinder sich Cheeseburger. Ein zufällig anwesender Freund der Familie informierte die Großeltern der beiden über ihren unbegleiteten Essensausflug.

Andere Autofahrer hatten allerdings den jungen Straßenverkehrsteilnehmer bemerkt und die Polizei alarmiert. Augenzeugen berichteten, dass der Knabe alle Verkehrsregeln beachtet und auch die Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten habe. Der Vorfall endete dementsprechend ohne dass jemand verletzt wurde. Die polizeilichen Untersuchungen laufen noch. (red, 13.04.2017)