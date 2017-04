Festgenommener offenbar IS-Mitglied, aber nicht am Anschlag beteiligt

Generalbundesanwaltschaft: Kein Beleg, dass Beschuldigter am Anschlag beteiligt war

Berlin – Der Generalbundesanwalt hat Haftbefehl gegen den nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund (BVB) festgenommene Mann beantragt. Der 26-jährige Iraker Abdul Beset A. sei dringend verdächtig, Mitglied der ausländischen terroristischen Vereinigungen "Islamischer Staat" zu sein, teilte die Behörde in Karlsruhe am Donnerstag mit. "Die Ermittlungen haben bislang keinen Beleg dafür ergeben, dass der Beschuldigte an dem Anschlag beteiligt gewesen ist", hieß es weiter.

Bei dem Anschlag mit drei Sprengsätzen am Dienstagabend waren ein Spieler des BVB und ein Polizist verletzt worden. (Reuters, 13.4.2017)