Amazon stellt in Berlin Lebensmittel innerhalb einer Stunde zu

Lieferservice ausgebaut – Handel verfolgt gespannt die Entwicklung

Amazon baut sein Lieferservice in Berlin aus. Kunden können nun auch Bio-Lebensmittel bestellen, die in einer Stunde oder im wählbaren 2-Stunden-Fenster geliefert werden. Amazons liefert in der deutschen Hauptstadt bereits Drogerieartikel, Elektronik, Bücher, Spielwaren, DVDs, gekühlte und ungekühlte Lebensmittel sowie Getränke aus.

Die Lieferung innerhalb einer Stunde kostet 6,99 Euro, die Lieferung innerhalb eines frei wählbaren 2-Stunden-Lieferfensters ist hingegen kostenlos.Das Service ist Montag bis einschließlich Samstag in den üblichen Geschäftsstunden verfügbar.

170 Milliarden Euro-Markt



Die Aktivitäten von Amazon in Berlin werden vom Lebensmittel-Handel gespannt verfolgt. Es geht um einen riesigen Markt. Rund 170 Milliarden Euro geben die Bundesbürger Jahr für Jahr im Lebensmitteleinzelhandel aus. Doch während sich die Onlinehändler im Buchhandel oder bei Textilien längst ein großes Stück des Kuchens gesichert haben, spielt der E-Commerce im Lebensmittelhandel noch eine kaum sichtbare Rolle. Amazon trauen viele Branchenkenner zu, das zu ändern.

Auch in Österreich rechnet die Lebensmittel-Handel mit einem verstärkten Auftritt von Amazon. Dem will man mit dem Ausbau von Online-Aktivitäten entgegenhalten. (sum, 13.4. 2017)