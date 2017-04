Chinas Außenhandel legt im März kräftig zu

Experten sehen das Risiko eines Handelskonfliktes mit den USA schrumpfen, auch die Einfuhren steigen

Peking – Chinas Außenhandel hat sich im März robust entwickelt. Nach Regierungszahlen lagen die Ausfuhren in US-Dollar gerechnet 16,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Das ist der stärkste Anstieg seit Februar 2015. Auch die Importe stiegen um 20,3 Prozent im Vergleich zum März des Vorjahres, wie die Zollverwaltung am Donnerstag in Peking berichtete.

Die Entwicklung der Ein- und Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt übertraf damit die Erwartungen von Analysten.

Defizit im Februar

Nachdem Chinas Außenhandel noch im Februar ein seltenes Defizit aufgewiesen hatte, verzeichnete das Land im März wieder ein Handelsplus von knapp 24 Mrd. US-Dollar (22,63 Mrd. Euro). Das Land hat also gemessen am Warenwert mehr exportiert als importiert.

China hatte zuletzt eine ganze Reihe positiver Wirtschaftsdaten vorgelegt. Nach einer Talfahrt in den vergangenen zwei Jahren hatten sich etwa die Devisenreserven im März wieder über der Marke von drei Billionen US-Dollar stabilisiert. Auch der staatliche Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg auf ein Mehrjahreshoch, was auf eine bessere Stimmung bei Industriebetrieben hindeutet.

Stabilisierung des Außenhandels

Für die kommenden Monate rechneten Experten mit einer weiteren Stabilisierung des Außenhandels. Das Risiko eines Handelskrieges mit den USA habe nach dem Treffen der beiden Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping in Washington abgenommen, schrieben die Analysten Rui Wang und David Qu von der australischen ANZ-Bank am Donnerstag.

In absoluten Zahlen lagen die Exporte im März bei 180,6 Mrd. US-Dollar (170,30 Mrd. Euro), die Importe legten auf 156,6 Mrd. US-Dollar (147,67 Mrd. Euro) zu. In den ersten drei Monaten des Jahres stiegen die Ausfuhren um 8,2 Prozent, die Einfuhren machten einen Sprung um 24 Prozent.

Trotz der robusten Handelszahlen sahen Beobachter aber auch weiterhin Risiken für China. Die Wirtschaft werde derzeit vor allem von staatlichen Investitionen und dem heißlaufenden Immobilienmarkt getrieben, so die Analysten der ANZ-Bank. Auch die hohe Verschuldung der Staatsunternehmen und die anhaltende Kapitalflucht machte Wirtschaftsexperten zunehmend Sorge.

Weitere Erkenntnisse über den Zustand der chinesischen Wirtschaft erhoffen sich Beobachter von den offiziellen Wachstumszahlen für das erste Quartal, die am kommenden Montag vorgelegt werden. Analysten rechnen im Durchschnitt mit einem Wachstum von 6,8 Prozent. (APA, 13.4.2017)