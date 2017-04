Gewerkschaft macht Weg frei für Samstagsarbeit bei Deutscher Bank

Verdi-Verhandlungsführer: "Die Deutsche Bank war bereit, dafür einen hohen Preis zu zahlen"

Frankfurt – Ein Tabu ist gebrochen: Bei der Deutschen Bank dürfen Mitarbeiter künftig auch samstags Kunden beraten. Die Bank und die Gewerkschaften Verdi und DBV haben sich auf einen Haustarif für die 400 Beschäftigten in den acht Beratungszentren geeinigt, wie Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck am Mittwochabend sagte."Die Deutsche Bank war bereit, dafür einen hohen Preis zu zahlen."

Freie Wochenenden hätten auch für Bankmitarbeiter einen hohen Stellenwert. Deshalb dürften nach der Vereinbarung nur Mitarbeiter herangezogen werden, die sich für die Sechs-Stunden-Schichten von 9 bis 15 Uhr freiwillig meldeten. Die Regelung ist zunächst bis Ende 2019 befristet.

Kürzere Wochenarbeitszeit als Ausgleich

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters verkürzt sich die Wochenarbeitszeit für die Betroffenen um bis zu drei auf 36 Stunden, zudem bekommen sie für jede Samstagsschicht einen Tag frei. Für die Mitarbeiter in den Beratungszentren gelten außerdem die in anderen Teilen der Bank abgeschafften Vorruhestands-Regelungen. Die Gewerkschaften hoffen, Ähnliches in den Verhandlungen über einen weitergehenden Stellenabbau nach der Zusammenlegung der Privatkundensparte der Deutschen Bank mit der Postbank durchzusetzen.

Die Deutsche Bank hat die Beratungszentren bereits beworben und stand damit in den Tarifverhandlungen unter Druck. Nachahmer erwartet Duscheck aufgrund der hohen Kosten zunächst nicht. "Das soll keine Blaupause für die ganze Branche sein. Das hat eher den Charakter eines Pilotprojekts." Der Branchentarifvertrag für die Banken erlaubt Samstagsarbeit nur für einzelne Filialen, die in Konkurrenz zu geöffneten Zweigstellen anderer Häuser stehen. (APA, 12.4.2017)