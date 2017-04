Trump: Nato nicht mehr obsolet, China kein Währungsmanipulator

Nordatlantikpakt "Bollwerk von Frieden und Stabilität" – Starker Dollar: "Zum Teil ist das meine Schuld, weil die Menschen mir vertrauen."

Washington – US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch bei einem Treffen mit dem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg seine früheren Aussagen zur Nato zurückgenommen und den Nordatlantikpakt als "Bollwerk von Frieden und Stabilität" bezeichnet. "Ich habe früher gesagt, die Nato sei obsolet. Sie ist nicht mehr obsolet", fügte er an. Allerdings müssten alle Mitglieder der Militärallianz ihre Beiträge bezahlen. Man dürfe nicht von "müdem Denken" zurückgehalten werden, sagte er zu seinem Positionswechsel, der zugleich mit dem Russland-Besuch seines Außenministers Rex Tillerson stattfand.

Stoltenberg sprach von einem "sehr positiven und produktiven" Gespräch mit dem US-Präsidenten. Er stimme mit Trump darin überein, dass die Mitglieder künftig ihren Zahlungsverpflichtungen besser nachkommen müssten. Außerdem finde auch er, dass die Nato im Kampf gegen den Terrorismus noch mehr tun müsse. Er sei dankbar für das US-Engagement im Sinne der Sicherheit in Europa.

"Keine Währungsmanipulatoren"

Zuvor hatte der Präsident den Kurs des Dollars als zu stark kritisiert und die Währung damit unter Druck gesetzt. "Ich glaube, dass unser Dollar zu stark wird", sagte er dem "Wall Street Journal" am Mittwoch. "Zum Teil ist das meine Schuld, weil die Menschen mir vertrauen."

Diese Entwicklung werde jedoch der amerikanischen Wirtschaft schaden. Der Dollar gab nach der Veröffentlichung des Interviews nach und notierte zum Euro mit 1,0650. Trump sagte der Zeitung weiter, er respektiere Fed-Chefin Janet Yellen. "Mir gefällt eine Niedrigzins-Politik wirklich", erklärte er. Zudem kündigte der Präsident an, China werde in einem anstehenden Bericht des US-Finanzministeriums nicht als Währungsmanipulator eingestuft werden. "Sie sind keine Währungsmanipulatoren", so Trump, der im Wahlkampf angekündigt hatte, am ersten Tag seiner Amtszeit Peking entsprechend zu brandmarken. Dies geschah nicht. (red, Reuters, 12.4.2017)