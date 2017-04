Beide Cup-Semifinalspiele am 26. April

Der Neuauflage des Vorjahresfinales Admira gegen RB Salzburg folgt Rapid vs. LASK

Wien – Die beiden Finalisten im österreichischen Fußball-Cup werden am 26. April ermittelt. Den Auftakt macht die Neuauflage des Vorjahresfinales, die Admira hat Titelverteidiger Red Bull Salzburg in der BSFZ Arena (18.00 Uhr/live Puls 4) zu Gast. Um 20.30 Uhr (live ORFeins) treten die schwächelnden Rapidler gegen Erste-Liga-Fast-Meister LASK im Allianz Stadion an.

Aufgrund der Mittwoch-Ansetzung des Cup-Spiels wurde die Erste-Liga-Partie der 31. Runde des LASK bei Wacker Innsbruck von 28. April auf Montag, 8. Mai (18.30 Uhr), verschoben. Das verlautete die Liga am Mittwoch. (APA, 12.4.2017)