"Thor: Ragnarok": Erster Trailer bricht Marvel- und Disney-Rekord

Die Götterdämmerung zieht Ende Oktober auf. Dann läuft mit "Thor: Ragnarok" der bislang dritte Teil der Marvel-Comic-Verfilmung um den Göttersohn in den deutschen Kinos an. Fans dürften den Film schon sehnsüchtig erwarten, der Trailer hat alle bisherige Filmvorschauen von Marvel und Konzernmutter Disney in den Schatten gestellt.

Mehr als "Star Wars" und "Beauty and the Beast"

Innerhalb der ersten 24 Stunden wurde der Trailer insgesamt über 136 Millionen Mal angesehen, berichtet der "Hollywood Reporter". "Star Wars: The Force Awakens" wurde im gleichen Zeitraum 112 Mal angesehen. Aktueller Disney-Rekordhalter war "Beauty and the Beast" mit 127,6 Millionen Views.

marvel entertainment

Die Filmvorschau bringt ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus dem Marvel-Universum. Neben Thor himself, der seine langen Haare lassen musste, erhaschen Fans auch einen Blick auf Loki und den Hulk. Neu dabei ist Cate Blanchett, die in die Rolle der Göttin Hela schlüpft. "Thor: Ragnarok" läuft am 26. Oktober in den heimischen Kinos an. (red, 12.4.2017)