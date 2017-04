TV- und Radiotipps für Donnerstag, 13. April

Erdogans Referendum – Der Weg in die Diktatur?, Tierische Super-Papas, O. J. Simpson: Die Suche nach dem Mörder, Rommel, Casanova Variations

Heute konkret: Starker Rückgang dubioser Werbefahrten Private Haushalte werden per Post angeschrieben, sie hätten bei einem Preisausschreiben gewonnen. Doch der vermeintliche Hauptgewinn, der in der Regel bei einem geselligen Ausflug überreicht werden sollte, entpuppt sich nicht selten als Werbeveranstaltung, die nur ein Ziel hat: dem meist älteren Publikum völlig überteuerten Ramsch anzudrehen. Konsumentenschützer beobachten nun, dass die Zahl dieser Werbefahrten zurückgegangen sei. Bis 18.51, ORF 2

Re: Erdogans Referendum – Der Weg in die Diktatur? Das Referendum spaltet eine Nation: Am 16. April entscheidet das türkische Volk über die Einführung eines Präsidialsystems, mit dem die Befugnisse von Präsident Erdogan weiter verstärkt werden sollen. Bis 20.15, Arte

Tierische Super-Papas In der Tierwelt wissen viele Väter nicht, wer ihre Nachkommen sind. Sie sind auf die Rolle des Samenspenders reduziert. Es gibt aber auch männliche Vertreter verschiedener Spezies, die die Verantwortung der Vaterschaft mit Hingabe annehmen und ihren Nachwuchs von der Geburt bis zur Selbstständigkeit begleiten. Der Seepferdchenmann übernimmt sogar die Schwangerschaft. Bis 21.00, 3sat

O. J. Simpson: Die Suche nach dem Mörder (1+2/6) Das Ermittlerteam um Privatdetektiv William Dear prüft den legendären O.-J.-Simpson-Prozess erneut, um zu untersuchen, ob das noch immer stark umstrittene Juryurteil aus den 1990er-Jahren seine Gültigkeit hat: Ist der einstige American-Football-Star für die Morde an seiner Ex-Ehefrau Nicole Brown Simpson und an deren Freund Ronald Goldman (mit)verantwortlich oder nicht? Martin Sheen produzierte die sechsteilige True-Crime-Story, die TLC immer donnerstags in Doppelfolgen zeigt. Bis 22.15, TLC

Scobel: Die Kraft des Guten – Warum das egoistische Gen nur die halbe Wahrheit ist Ohne die Fähigkeit zur Kooperation hätte die Spezies Mensch nie zu einem evolutionsbiologischen Erfolgsmodell werden können. Heute weiß man: Uneigennützigkeit und Empathie sind angeborene Eigenschaften des Menschen. Gert Scobel spricht darüber mit Experten wie einem buddhistischen Mönch, mit Biologen und einer Neurowissenschafterin. Bis 22.00, 3sat

Wie die Bibel heilig wurde – Josef Hader im Heiligen Land Seit der Volksschule interessiert sich Kabarettist, Schauspieler und jetzt auch Regisseur Josef Hader für die Bibel, sagt er. Für diesen Film begab sich Hader 2011 zum ersten Mal in seinem Leben nach Israel, um dort an historisch bedeutsamen Orten der Entstehungsgeschichte der Bibel nachzugehen. Bis 22.00, ORF 3

Servus Reportage Leben: Heimat – Von Wurzeln, Gefühlen und Geschäften Der Heimatbegriff hat bei vielen eine Renaissance erfahren. Folgende Fragen stehen laut Servus TV im Mittelpunkt: Wie äußert sich das Heimatgefühl? Wie wird es gelebt? Und wo und warum wird Heimat zum Markenartikel? Bis 22.15, Servus TV

Talk im Hangar-7: Befehlshaber Trump – Weltpolizist ohne Plan? Unter der Moderation von Michael Fleischhacker diskutieren: Harald Kujat (ehemaliger Nato-General), Reinhard Heinisch (Politologe und US-Experte), Karin Kneissl (Nahost-Analystin), Werner Schneyder (Kabarettist und Autor), Gerald Karner (ehemaliger Militärstratege im Verteidigungsministerium) und Gerhard Mangott (Russland-Experte). Bis 23.25, Servus TV

Rommel (D/A 2012, Niki Stein) Die Nazi-Propaganda stilisierte den General zum Volkshelden. Zwischen Hitler-Gönner und Widerstandsanhänger porträtiert das Kriegsdrama die ambivalente Persönlichkeit (Ulrich Tukur). Bis 0.25, 3sat

Eco 1) Städte, Thermen, Natur: Mit Ostern beginnen die Kurzurlaube. 2) Facebook gegen Google: So raffiniert werben sie um Kunden. 3) Spinat aus Österreich: der grüne Exportklassiker. Bis 23.05, ORF 2

Casanova Variations (Ö/D/PRT 2014, Michael Sturminger) Dem Film war Michael Sturmingers erfolgreiche Musiktheaterproduktion The Giacomo Variations vorausgegangen. John Malkovich schlüpft in die Rolle Giacomo Casanovas. Mit von der Partie ist auch Veronica Ferres. Bis 0.40, Arte

Stöckl Bei Barbara Stöckl: Ernst Molden (Liedermacher), Lotte Ingrisch (Schriftstellerin), Jost Kobusch (Bergsteiger) und Maria Blumencron (Filmemacherin und Autorin). Bis 0.05, ORF 2