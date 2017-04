Russland kündigt Veto gegen US-Resolution zu Gasangriff an

USA, Großbritannien und Frankreich fordern Untersuchung des Vorfalls von vergangener Woche

Moskau – Russland will im UN-Sicherheitsrat sein Veto gegen eine US-Resolution zum mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien einlegen. Den von den USA, Großbritannien und Frankreich getragenen Entwurf, in dem die Forderung nach einer internationalen Untersuchung des Vorfalls unterstützt wird, werde Russland in seiner jetzigen Form ablehnen, kündigte der stellvertretende Außenminister Gennadi Gatilow nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch an. Es wurde erwartet, dass der UN-Sicherheitsrat nach am Mittwoch über den Entwurf abstimmen wird.

Der Entwurf gleicht einem früheren Text, in dem der Luftangriff in der vergangenen Woche verurteilt wird und die syrische Regierung zur Zusammenarbeit bei den Untersuchungen aufgefordert wird. Die USA werfen der Luftwaffe des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad vor, über der von Rebellen gehaltenen Ortschaft Giftgas-Bomben abgeworfen zu haben.

Russland weist das zurück, und erklärt, konventionelle Bomben hätten ein Waffenlager getroffen, in dem die Rebellen chemische Kampfstoffe gelagert hätten. Die USA haben in Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgasangriff eine syrischen Luftwaffenstützpunkt mit Marschflugkörpern angegriffen. (Reuters, 12.4.2017)