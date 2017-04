Huawei-Chef "würde niemals selbst eine Smartwatch tragen"

"Ich verstehe nicht, wofür sie da sind, wenn wir Smartphones haben"

Seit einigen Jahren können Technik-Jünger ihren Bestand an mobilen Begleitern um Smartwatches erweitern. Die Uhren zeigen nicht nur die Zeit, sondern auch Nachrichten vom Smartphone, sie dienen auch als Navigationshilfe, Fitness-Analsyehelfer oder Bediengerät für Sprachassistenten.

Die theoretische Vielfalt an Möglichkeiten hat sich praktisch aber noch nicht in Verkäufe umgemünzt. Hersteller geben sich meist wenig auskunftsfreudig über den Absatz. Soweit Zahlen bekannt sind, führen die smarten Armbanduhren ein Nischendasein, IDC meldete 49,2 Millionen Auslieferungen für das Jahr 2016. Der kleine Markt wird – wie das Smartphonegeschäft –beherrscht von Samsung und Apple.

Huawei-Chef trägt keine Smartwatch

Dennoch mischen zahlreiche Hersteller mit. Auch Huawei ist am Start und hat am Februar am Mobile World Congress die zweite Generation seiner "Huawei Watch" auf den Markt gebracht. Firmenchef Eric Xu Zhijun zeigt sich allerdings ziemlich skeptisch, was die Zukunft dieser Geräteklasse betrifft.

Er selbst trägt keine Smartwatch. "Ich verstehe nicht, wofür sie da sind, wenn wir Smartphones haben", argumentierte er dies auf einem Analystentreffen in Shenzhen. Dementsprechend wirke er auch auf seine Entwickler ein. "Wenn mir das Smartwatch-Team seine Ideen mit großer Begeisterung präsentiert, erinnere ich sie immer daran, zu berücksichtigen, ob es auch greifbaren Bedarf dafür am Markt gibt", wird er von der South China Morning Post zitiert.

Auch Analysten skeptisch

Ähnlich beurteilt man auch bei IDC die Lage. Dort sieht man den fehlenden Erfolg am Massenmarkt darin begründet, dass ihr Mehrwert unklar sei. Obwohl sie viele Funktionen böten, würden sie keine davon "besonders gut" beherrschen. (red, 12.04.2017)