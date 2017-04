McArthurGlen Parndorf um 5500 m² erweitert

50 Millionen Euro flossen in 20 neue Shops, 1200 neue Parkplätze und diverse Neugestaltungen

Parndorf – Am Dienstag wurde die fünfte Ausbauphase des McArthurGlen Designer Outlets in Parndorf feierlich eröffnet. Um insgesamt 50 Millionen Euro wurden auf einem Parkplatz inmitten des bisherigen Centers neue Verkaufsflächen im Ausmaß von 5500 Quadratmetern geschaffen. 15 neue Designerstores mit Schwerpunkt auf internationale Lifestyle- und Sportmarken öffneten dort am Dienstag, fünf weitere sollen in den nächsten Monaten noch folgen. Das Outlet Center von McArthurGlen und TH Real Estate weist nun insgesamt 36.500 Quadratmeter Verkaufsfläche auf.

Die hohe Summe von 50 Millionen Euro für 5500 m² Shopflächen erklärt Centermanager Mario Schwann auf Nachfrage des STANDARD damit, dass neben dem Ausbau auch weitere Center-Teile "neu gestaltet und aufgewertet" worden seien. "Das neue Areal ist im Village-Charakter gebaut – dazu gehört ein zentraler Plaza und gepflasterte und gestaltete Gehwege."

Außerdem seien als Ausgleich für die weggefallenen Parkplätze etwas außerhalb des Centers 1200 neue Parkplätze errichtet "und neue Durchgänge von den neuen Parkplätzen zur neuen Phase geschaffen" worden. Und nicht zuletzt sei das Projekt "eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen – alle damit verbundenen Kosten sind ebenfalls Teil des Projekts". (mapu, 12.4.2017)