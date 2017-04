Die Filmstarts der Woche

foto: thimfilm

Ein Dorf sieht schwarz (F 2016, 96 min)

Regie: Julien Rambaldi

Mit: Marc Zinga, Aissa Maiga, Kamini Zantoko, Medina Diarra, Rufus

Seyolo Zantoko hat erfolgreich sein Medizinstudium in Frankreich abgeschlossen. Als sich ihm die Möglichkeit bietet, einen Posten in einem kleinen Ort in Nordfrankreich anzunehmen, zögert er nicht. Doch als er sich mit seiner Familie in dem rund 400-Seelen-Dorf niederlässt, ist die Ernüchterung groß. Denn in Marly-Gomont hat man noch nie einen Schwarzen gesehen. Die Geschichte, die 1975 ihren Lauf nimmt, basiert auf einer wahren Begebenheit. Der Rapper Kamini, der Sohn des 2009 gestorbenen Arztes aus dem Kongo, erzählte die Lebensgeschichte bereits 2006 erfolgreich in einem Song. Nun hat der französische Regisseur Julien Rambaldi daraus eine Komödie gemacht.