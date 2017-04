"Daily Mail" entschuldigte sich bei Melania Trump

Wegen falscher Berichte über Tätigkeit als Model – Klage der Ehefrau des US-Präsidenten fallen gelassen

London/Washington – Wegen falscher Berichte über ihre Tätigkeit als Model hat sich die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" öffentlich bei der First Lady der USA, Melania Trump (46), entschuldigt. Behauptungen, Trump habe "Dienste angeboten, die über die einfache Tätigkeit als Model hinausgingen", seien nicht wahr und würden zurückgezogen, hieß es in einer Richtigstellung am Mittwoch auf der Webseite der Zeitung.

Eine Klage der Ehefrau von US-Präsident Donald Trump wurde am Mittwoch fallen gelassen, wie das Londoner High Court auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte. Die beiden Seiten hätten sich auf einen Vergleich geeinigt. Wie viel Geld Melania Trump von dem Zeitungsverlag nun erhalten soll, wurde nicht bekannt.

"Wir entschuldigen uns bei Mrs. Trump für jegliches Leid, das ihr unsere Veröffentlichung verursacht hat. Wir haben uns bereit erklärt, für Schäden und Kosten zu bezahlen, um die Klage von Mrs. Trump gegen uns zu einem Ende zu bringen", hieß es auf der "Daily Mail"-Webseite.

Auch die Behauptung, der spätere US-Präsident und seine Frau hätten über den Zeitpunkt ihres ersten Zusammentreffens geflunkert, seien falsch, gab das Boulevardblatt zu. Der fragliche Artikel war im August 2016 erschienen. Schon damals hatte die "Daily Mail" zugegeben, dass es keine Beweise für die Behauptungen gab. (APA, 12.4.2017)