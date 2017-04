"ZiB 1": Susanne Höggerl folgt Marie Claire Zimmermann

Zimmermann geht ab Mai in Eltern-Teilzeit und wechselt zugleich befristet zu den Tages-"Zeit im Bild"-Sendungen

Wien – "Zeit im Bild"-Moderatorin Marie Claire Zimmermann geht ab Mai in Eltern-Teilzeit und wechselt zugleich "befristet" zu den Tages-"Zeit im Bild"-Sendungen, heißt es aus dem ORF.

Ihren Platz an der Seite von Tarek Leitner um 19.30 Uhr übernimmt Susanne Höggerl, bisher untertags in den Nachrichten zu sehen und zudem in "Heute Mittag" und "Heute Leben" präsent. Höggerl vertrat Zimmermann bereits während deren Karenz. (APA, 12.4.2017)