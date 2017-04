Polizist bei Überfall auf Supermarkt getötet: Schütze war Einzeltäter

Verfahren gegen vermuteten Komplizen wegen Beteiligung an schwerem Raub eingestellt

Wien – Der Supermarkträuber, der am 2. Juli 2016 eine "Billa"-Filiale in Wien-Penzing überfallen und dabei einen Polizisten getötet hat, war ein Einzeltäter. Zu diesem Ergebnis ist die Staatsanwaltschaft nach umfangreichen Erhebungen gekommen. Das Verfahren gegen einen 64-jährigen Juristen, der ursprünglich als Komplize verdächtigt wurde und in dieser Sache sechs Wochen in U-Haft saß, wurde eingestellt.

Gegen den Exmanager war von der Wiener Anklagebehörde wegen Beteiligung an schwerem Raub ermittelt worden. Am Ende fanden sich keine Beweise, dass der Mann von den verbrecherischen Plänen des 49-jährigen Bosniers wusste, den er in seiner Wohnung aufgenommen und zum Tatort chauffiert hatte. Dass gegen ihn in diese Richtung nicht mehr ermittelt wird, hat der 64-Jährige Anfang dieser Woche erfahren, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Mittwoch der APA, nachdem der Jurist den Einstellungsbeschluss erhalten hatte. (APA, 12.4.2017)