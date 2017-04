Houston, Texas: Dieser Pool ist nur für Schwindelfreie

Nervenkitzel beim Planschen: Nur 20 Zentimeter Plexiglas schützen bei diesem Pool in Houston, Texas, davor, 152 Meter in die Tiefe zu stürzen

Videos und Fotos von einem ganz speziellen Pool machen derzeit in den sozialen Medien die Runde: Im 40. Stock des luxuriösen Apartmenthauses in Houston, Texas, gibt es einen Swimmingpool, in dem man frei über der Stadt schweben kann, denn er steht drei Meter über die Fassade hinaus. Nur 20 Zentimeter Plexiglas schützen bei diesem Pool davor, 152 Meter in die Tiefe zu stürzen. Zu finden ist er im neuen Luxus-Wohnhaus Market Square Tower. Tatsächlich kann man schon beim Zusehen nachvollziehen, was für ein Nervenkitzel es sein muss, in diesem Pool zu schwimmen. Für alle, denen der Pool zu weit oben ist, gibt es noch einen zweiten – im vierten Stock des Gebäudes. (red, 12.4.2017)