Anschlag auf BVB-Bus: Polizei geht Spuren zu Islamisten und Linksextremisten nach

Nach Explosionen am Bus des Dortmund-Teams liegen zwei Bekennerschreiben vor – Bundesanwalt hat Ermittlungen zu Vorfall aufgenommen, bei dem ein Spieler und ein Polizist verletzt wurden

Dortmund – Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund (BVB) sind mittlerweile gleich zwei Bekennerschreiben aufgetaucht. Zum einen prüfen Sicherheitsbehörden, ob die Tat einen islamistischen Hintergrund haben könnte. Grund hierfür ist nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR sowie der "Welt", dass am Tatort ein einseitiges Schreiben in deutscher Sprache aufgefunden wurde, das mit den Worten "Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen" beginnt.

In dem Schriftstück werde Bezug auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt genommen und behauptet, dass deutsche Tornados daran beteiligt seien, Muslime im Kalifat des sogenannten "Islamischen Staates" (IS) zu ermorden. Deshalb stünden ab sofort Sportler und andere Prominente "in Deutschland und anderen Kreuzfahrer-Nationen" auf einer "Todesliste des Islamischen Staates."

Nach Einschätzung von an der Untersuchung beteiligten Personen sei es noch zu früh, eine gesicherte Einschätzung des Dokuments abzugeben, berichten die Medien. Man sei noch sehr vorsichtig mit der Zuordnung, der Vorgang sei sehr ungewöhnlich. Als denkbar gelte auch, dass die tatsächlichen Täter bewusst eine falsche Spur legen wollten.

Die Ermittler prüfen indes auch die Authentizität eines zweiten Bekennerschreibens. Es sei auf einer antifaschistischen Internetseite aufgetaucht. Darin hieß es, der Bus sei als "Symbol für die Politik des BVB" attackiert worden, der sich nicht genügend gegen Rassisten, Nazis und Rechtspopulisten engagiere. Die Internetseite war später nicht mehr erreichbar.

"Wir halten das Schreiben für einen Nazifake", teilten die Betreiber des linken Internetportals Indymedia der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Berlin mit. "Weder Inhalt noch Sprache deuten auf einen linken Hintergrund hin, deshalb haben wir es bereits sehr kurz nach der Veröffentlichung gelöscht", hieß es weiter.

Bundesanwaltschaft Karlsruhe ermittelt

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat indes die Ermittlungen übernommen. Das teilte die oberste Ermittlungsbehörde am Mittwoch mit und kündigte für 14 Uhr weitere Informationen an.

Münchner Polizei prüft Sicherheitskonzept für Bayern-Spiel

Nach dem Angriff auf den BVB-Bus will die Münchner Polizei ihr Sicherheitskonzept für den Fußballklassiker zwischen dem FC Bayern und Real Madrid noch einmal überprüfen. Die Verantwortlichen werden nach Angaben eines Sprechers am Vormittag über mögliche Konsequenzen für das Viertelfinalhinspiel in der Champions League am Mittwochabend beraten.

Zur Bewertung der Lage stünden die Beamten auch in Kontakt mit der Dortmunder Polizei, sagte der Sprecher in der Früh. Er betonte aber gleichzeitig: "Wir haben keinerlei Gefährdungshinweise für München und das Spiel."

Nachdem am Dienstagabend neben dem Mannschaftsbus des BVB drei Sprengsätze explodiert und Dortmunds Profi Marc Bartra und ein Polizist verletzt worden waren, hatte die Münchner Polizei am Abend einen Einsatzzug im Viertel des Hotels von Real Madrid auf Streife geschickt. Die Beamten seien wegen einer größeren Fanversammlung bereits zuvor beim Hotel gewesen und angesichts der ersten Meldungen aus Dortmund dort behalten worden. (APA, sid, red, 12.4.2017)