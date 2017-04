"Star Wars Battlefront 2": Geleakter Trailer zeigt neue Kampagne und Multiplayer

Promovideo gibt Einblick in bislang nicht erzählte Soldatengeschichte

Vor der offiziellen Ankündigung ist der erste Promo-Trailer zu "Star Wars Battlefront 2" durchgesickert. Medienberichten zufolge wurde der Clip offenbar unabsichtlich zu früh auf dem Youtube-Kanal von PlayStation veröffentlicht. Kopien des Videos wurden anschließend auf diversen anderen Plattformen gesichert.

Mit Kampagne

Der nur 30-sekündige Trailer gibt einen kurzen Einblick in die von Hersteller DICE versprochene neue Story-Kampagne, die eine bislang "nicht erzählte Soldatengeschichte" erleben lässt.

Darüber hinaus erwarten Spieler Multiplayer-Schlachten, die sich dieses Mal über alle Zeitstränge der Saga erstrecken sollen. Neben spektakulären Gefechten sind Charaktere aus unterschiedlichsten "Star Wars"-Episoden zu sehen.

Vorstellung in Bälde

Offiziell vorgestellt wird "Star Wars Battlefront 2" am kommenden Osterwochenende im Zuge der "Star Wars Celebrations" in Orlando, Florida. Erscheinen soll das Spiel gegen ende 2017 für Windows-PC, PS4 und Xbox One. (red, 12.4.2017)