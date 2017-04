Chinas Präsident Xi zu Trump: Nordkorea-Konflikt friedlich beilegen

Xi beriet laut staatlichem Fernsehen mit US-Kollege Trump am Telefon auch über Syrien

Peking – Chinas Präsident Xi Jinping hat sich in einem Telefongespräch mit seinem US-Kollegen Donald Trump dafür starkgemacht, den Streit mit Nordkorea durch friedliche Mittel beizulegen. Wie das staatliche chinesische Fernsehen am Mittwoch weiter berichtete, sprachen die beiden Staatschefs auch über die Lage in Syrien.

Während Xi jeglichen Einsatz chemischer Waffen als inakzeptabel bezeichnet habe, habe er sich für eine politische Lösung des Konflikts in Syrien ausgesprochen. Xi und Trump hatten sich vor einer Woche in Florida erstmals persönlich getroffen.

Die USA und Südkorea befürchten, dass Nordkorea schon in nächster Zukunft einen weiteren Atomsprengsatz testen könnte. Trump beorderte deswegen einen Flugzeugträger in die Region. Nordkorea drohte daraufhin, es würde eine US-Militäraktion mit allen Mitteln beantworten.

US-Präsident Donald Trump hatte via Twitter bekanntgegeben, dass er den Konflikt mit Nordkorea notfalls ohne dessen einflussreichen Nachbarn China lösen wolle. "Nordkorea sucht Ärger", erklärte Trump per Kurznachrichtendienst Twitter als Reaktion auf die Drohungen der Regierung in Pjöngjang. (APA, 12.4.2017)