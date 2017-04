Nach Absage: Dortmund-Fans helfen aus

Die Anhänger des BVB bieten den angereisten Fans des AS Monaco Übernachtungsmöglichkeiten an

Für viele Fans war der Sprengstoffanschlag auf den Teambus von Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Hinspiel zwischen dem BVB und Monaco ein Schock. Da das Spiel am nächsten Tag nachgeholt wird, mussten die mitgereisten Anhänger des AS Monaco eine Nacht in Dortmund bleiben.

Monaco Fans in Dortmund.

Der BVB startete über Twitter einen Aufruf, die Auswärtsfans aufzunehmen und Übernachtungsmöglichkeiten bereitzustellen. Schon im Stadion zeigten sich die Auswärtsfans solidarisch und stimmten Dortmund-Gesänge an. (red. 11.4.2017)