Mehr als eine Tonne Kokain vor Costa Ricas Küste beschlagnahmt

Vier Verdächtige festgenommen

San José – Die Küstenwache hat vor der Küste von Costa Rica 1,15 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Das Rauschgift sei in einem Boot nahe Quepos im Pazifik entdeckt worden, teilte das Ministerium für öffentliche Sicherheit am Dienstag mit. Vier Verdächtige seien bei dem Einsatz festgenommen worden.

Mittelamerika ist die wichtigste Transitstrecke für Kokain aus den Anbaugebieten in den Andenstaaten Richtung Norden. Die Drogenschmuggler bringen das Rauschgift meist mit Schnellbooten in die Region und dann auf dem Landweg weiter in die USA. Im vergangenen Jahr waren in Costa Rica 16 Tonnen Kokain sichergestellt worden. (APA, 11.4.2017)