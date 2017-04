Vatikan: Bisher keine Anfrage von Trump für Papst-Besuch

US-Präsident kommt Ende Mai zu G7-Gipfel nach Sizilien

Vatikanstadt/Washington – Ein Treffen mit dem Papst ist für US-Präsidenten bei einem Italien-Besuch eigentlich Standardprogramm – doch ob Donald Trump vor dem G7-Gipfel in Sizilien Ende Mai auch Papst Franziskus trifft, steht immer noch in den Sternen. Es sei bisher keine Anfrage für eine Audienz beim Papst eingegangen, sagte Papstsprecher Greg Burke der italienischen Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag.

Seit Wochen wird spekuliert, ob Trump vor dem Gipfel der führenden Industrienationen in Taormina das Katholiken-Oberhaupt in Rom besucht. Wenn nicht, würde das als Affront gewertet. Franziskus hatte vor der US-Wahl Trump für dessen Pläne, eine Mauer zu Mexiko zu bauen, kritisiert und das unchristlich genannt. Der argentinische Papst setzt sich für Migranten, Arme und den Klimaschutz ein – Trumps Politik steht dem in vieler Hinsicht entgegen. (APA, 11.4.2017)