Nato- und EU-Staaten wollen Strategie gegen "hybride" Bedrohung

Gegen Hacker, Propaganda und Desinformation – Neues Zentrum soll noch heuer in Helsinki eingerichtet werden

Mehrere Mitgliedstaaten der EU und der Nato wollen gemeinsam Strategien gegen Hackerangriffe, Propaganda und Desinformationskampagnen entwickeln. Die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweden, Polen, Finnland, Litauen und Lettland unterzeichneten dafür am Dienstag eine Absichtserklärung. Geplant ist, in der finnischen Hauptstadt Helsinki ein spezielles Zentrum einzurichten, dessen Team noch in diesem Jahr auf zehn Mitarbeiter anwachsen soll. Als Budget sind zunächst 1,5 Millionen Euro im Jahr geplant.

Desinformations-Vorwürfe an Russland

Finnland ist Mitglied der EU, nicht aber der Nato. Das Land hat eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Finnland hat der Regierung in Moskau verstärkte Propagandaaktionen vorgeworfen. Auch in Deutschland gibt es den Verdacht, dass Russland für Falschinformationen und Hackerangriffe verantwortlich sein könnte. Die US-Geheimdienste haben dem Staat sogar vorgeworfen, die Präsidentenwahl im vergangenen Jahr beeinflusst zu haben. Russland hat dies zurückgewiesen.

Der finnische Außenminister Timo Soini sagte nun, das neue Zentrum bringe die Zusammenarbeit zwischen EU und Nato voran. Sogenannte hybride Aktivitäten seien für die europäische Sicherheit ein dauerhaftes Problem. Russland wird vorgeworfen, bei der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim auf eine hybride Kriegsführung gesetzt zu haben. Dazu zählen der verdeckte Einsatz von Soldaten und die Streuung von Desinformationen. (Reuters, 11.04.2017)