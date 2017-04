Kopenhagen – Ein Mann soll in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen seine Frau und drei Kinder getötet haben. Die vier Leichen hatte die Polizei am Dienstag in einer Wohnung in dem Stadtteil Bronshoj entdeckt. Der Vater wurde festgenommen und sollte noch am späten Abend einem Haftrichter vorgeführt werden. (APA, dpa, 11.4.2017)