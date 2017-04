Kindersoldaten, Vergewaltigung: Marc Ellison über Journalismus als Comicstrip

Der schottische Datenjournalist und Fotograf über seine Projekte von Uganda bis Tansania und die Zukunft des Journalismus

Perugia – In "Graphic Memories" zeichnet der Fotograf und Datenjournalist Marc Ellison mit Illustrator Christian Mafigiri die Erinnerungen von vier Frauen, die als Kinder in Norduganda entführt, vergewaltigt und zu Soldaten gemacht wurden, in Comicform nach. Und das ist nur ein kleiner Teil der geschilderten Grausamkeiten und Traumata. Er zeigt sie heute, in Videos und Fotos, wie sie leben, wie sie mit dem Erlebten umgehen.

foto: marc ellison / marcellison.com/graphicmemories Ein Bild aus Marc Ellisons Online-Comic "Graphic Memories" (Link).

In "Safe House" lässt er "Voices from the Cutting Season" in Tansania bildlich zu Wort kommen. Mit Illustrator Daniel Lafrance macht er auf die illegalen, lebensgefährlichen Beschneidungen hunderter Mädchen aufmerksam. Sein Comic wird dort inzwischen als Aufklärungsmaterial verwendet.

Marc Ellison im Video-Interview

Im Video-Interview für derStandard.at/Etat erklärt Ellison seinen "Comic Journalism", seine Projekte von Uganda bis Tansania und die Zukunft des Journalismus.

(Tobias Holub, 12.4.2017)